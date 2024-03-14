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Haberler Spor Manisa FK gurbette kayıp

Manisa FK gurbette kayıp

DOĞANCAN BİNGÖL
Manisa FK gurbette kayıp

Trendyol 1. Lig'de son olarak Ümraniyespor galibiyetiyle nefeslenen Manisa FK, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları bir türlü alamıyor. Siyah-beyazlı ekip, gurbette çıktığı 12 karşılaşmadan yalnızca 2 galibiyet alarak kötü bir performans sergiledi. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 26 puanı kaçıran Manisa temsilcisi, 1. Lig'de deplasmanda en kötü performansı sergileyen 3 takımdan biri oldu. Manisa ekibi, dış sahada 10 gol atarken, 15 golü kalesinde görerek kötü gidişini pekiştirdi. Hafta sonu Çorum FK ile deplasmanda oynayacak Manisa FK, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen zorlu rakibini yenerek bu grafiği bir nebze olsun tersine çevirmek ve çıkışını sürdürmek istiyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA SARI KART ALARMI

Ligde hafta sonu Play-Off hattındaki rakibi ile karşı karşıya gelecek olan Manisa FK'da kritik karşılaşma öncesi sarı kart alarmı verildi. Ümraniye galibiyeti ile moral bulan siyah-beyazlı ekipte, zorlu karşılaşma öncesi Eren Karataş, Sinan Osmanoğlu ve John Mary'nin üçer sarı kartı bulunuyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı, bu üç oyuncuyu kart görmemeleri konusunda uyardı.

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