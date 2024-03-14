Manisa FK gurbette kayıp

Trendyol 1. Lig'de son olarak Ümraniyespor galibiyetiyle nefeslenen Manisa FK, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları bir türlü alamıyor. Siyah-beyazlı ekip, gurbette çıktığı 12 karşılaşmadan yalnızca 2 galibiyet alarak kötü bir performans sergiledi. Bu süreçte 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 26 puanı kaçıran Manisa temsilcisi, 1. Lig'de deplasmanda en kötü performansı sergileyen 3 takımdan biri oldu. Manisa ekibi, dış sahada 10 gol atarken, 15 golü kalesinde görerek kötü gidişini pekiştirdi. Hafta sonu Çorum FK ile deplasmanda oynayacak Manisa FK, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen zorlu rakibini yenerek bu grafiği bir nebze olsun tersine çevirmek ve çıkışını sürdürmek istiyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA SARI KART ALARMI

Ligde hafta sonu Play-Off hattındaki rakibi ile karşı karşıya gelecek olan Manisa FK'da kritik karşılaşma öncesi sarı kart alarmı verildi. Ümraniye galibiyeti ile moral bulan siyah-beyazlı ekipte, zorlu karşılaşma öncesi Eren Karataş, Sinan Osmanoğlu ve John Mary'nin üçer sarı kartı bulunuyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı, bu üç oyuncuyu kart görmemeleri konusunda uyardı.