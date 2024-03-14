Muğla’nın gururları

Muğla Büyükşehir Belediyespor, okçuluk branşında milli bir gurur yaşadı. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney 2024 okçuluk A Milli takımına seçildi. Antalya 100. Yıl Okçuluk tesislerinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerine katılan Büyükşehir Belediyesi okçuları, seçmelerde üstün bir başarı göstererek Makaralı Yay A Milli Takımına katılmaya hak kazandı. Hazal Burun 2023- 2024 yılında iki yıl üst üste, Emircan Haney 2022, 2023 ve 2024 olmak üzere üç yıl üst üste okçuluk milli takımında Muğla'yı ve ülkemizi temsil edecek.