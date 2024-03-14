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Haberler Spor Muğla’nın gururları

Muğla’nın gururları

HABER MERKEZİ
Muğla’nın gururları
Muğla Büyükşehir Belediyespor, okçuluk branşında milli bir gurur yaşadı. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok başarıya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney 2024 okçuluk A Milli takımına seçildi. Antalya 100. Yıl Okçuluk tesislerinde gerçekleştirilen milli takım seçmelerine katılan Büyükşehir Belediyesi okçuları, seçmelerde üstün bir başarı göstererek Makaralı Yay A Milli Takımına katılmaya hak kazandı. Hazal Burun 2023- 2024 yılında iki yıl üst üste, Emircan Haney 2022, 2023 ve 2024 olmak üzere üç yıl üst üste okçuluk milli takımında Muğla'yı ve ülkemizi temsil edecek.
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