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Haberler Spor Pınar KSK havlu attı

Pınar KSK havlu attı

K Grubu'nda dışarıda Tenerife'ye mağlup olan İzmir temsilcisi, çeyrek finale kama şansını son haftadan önce kaybetti. KSK Avrupa’da üst üste 13. deplasman mağlubiyetini aldı.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK havlu attı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye deplasmanda 88-79 yenildi ve çeyrek finale kama şansını son haftadan önce kaybetti. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Vernon Carey karşılaşmada yer almadı. Karşıyaka üç sayı bölgesinden yüzde 11.1 (2/18) isabet bulabildi. Kelan Martin kaçırmadan 10 sayı attı ve 6. dakika 10-10 beraberlikle geçildi, Kenan Sipahi bu süreye 3 asist sıkıştırdı. Karşıyaka dengede geçen ilk periyodu 22-21 önde tamamladı. Errick McCollum ve Kelan Martin ile skor bulan Karşıyaka ikinci çeyreğin 5. dakikasını 30-29 geride döndü. Vitto Brown'ın üçlüğüyle Karşıyaka 8. dakikada skoru 38-37 lehine çevirdi. En büyük farkın 4 olduğu, liderliğin 11 kez el değiştirdiği ilk yarıyı Lenovo Tenerife 42-41 önde tamamladı.

3. ÇEYREK SONUCU BELİRLEDİ

Kelan Martin'in direncine karşın Tenerife üçüncü çeyreğin 7. dakikasını 58-53 önde geçti. Fark 7 sayıyken Jaylon Brown müthiş bir smaç ve bir de serbest atışla farkı 4'e çekti (62-58). Son periyoda İspanyol ekibi Giorgi Shermadini'den gelen sayılarla 70-62 önde girdi. Son 6 dakikaya Karşıyaka 5 sayı (77-72) geride başlayarak şansını sürdürdü. 5:43 kala çalınmayan steps itiraz eden Ufuk Sarıca'ya teknik faul kararı çıktı. Mert Celep'in 2 serbest atışıyla 4:30 kala skor 80-76 oldu. Son bölümde Karşıyaka erken ama zor şutlar denedi, maçı Tenerife 88-79 kazandı.

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