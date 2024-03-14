Pınar KSK havlu attı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye deplasmanda 88-79 yenildi ve çeyrek finale kama şansını son haftadan önce kaybetti. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Vernon Carey karşılaşmada yer almadı. Karşıyaka üç sayı bölgesinden yüzde 11.1 (2/18) isabet bulabildi. Kelan Martin kaçırmadan 10 sayı attı ve 6. dakika 10-10 beraberlikle geçildi, Kenan Sipahi bu süreye 3 asist sıkıştırdı. Karşıyaka dengede geçen ilk periyodu 22-21 önde tamamladı. Errick McCollum ve Kelan Martin ile skor bulan Karşıyaka ikinci çeyreğin 5. dakikasını 30-29 geride döndü. Vitto Brown'ın üçlüğüyle Karşıyaka 8. dakikada skoru 38-37 lehine çevirdi. En büyük farkın 4 olduğu, liderliğin 11 kez el değiştirdiği ilk yarıyı Lenovo Tenerife 42-41 önde tamamladı.

3. ÇEYREK SONUCU BELİRLEDİ

Kelan Martin'in direncine karşın Tenerife üçüncü çeyreğin 7. dakikasını 58-53 önde geçti. Fark 7 sayıyken Jaylon Brown müthiş bir smaç ve bir de serbest atışla farkı 4'e çekti (62-58). Son periyoda İspanyol ekibi Giorgi Shermadini'den gelen sayılarla 70-62 önde girdi. Son 6 dakikaya Karşıyaka 5 sayı (77-72) geride başlayarak şansını sürdürdü. 5:43 kala çalınmayan steps itiraz eden Ufuk Sarıca'ya teknik faul kararı çıktı. Mert Celep'in 2 serbest atışıyla 4:30 kala skor 80-76 oldu. Son bölümde Karşıyaka erken ama zor şutlar denedi, maçı Tenerife 88-79 kazandı.