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Haberler Spor Voleybolda Altekma ve Milas final yolunda

Voleybolda Altekma ve Milas final yolunda

HABER MERKEZİ
Voleybolda Altekma ve Milas final yolunda
Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda ilk 4'te yer alarak isimlerini Play- Off'a yazdıran Altekma ve Milas Belediyespor bugün Konya'da başlayacak yarı final etabında ilk maçlarına çıkacak. A Grubu'nu lider tamamlayan Milas Bld, Yarı Final 1. Grup'taki ilk maçında 12.00'te Gebze Bld ile karşılaşacak. Sezonu 2. bitiren Altekma ise 2. Grup'ta 18.30'da İstanbul BŞB'yle oynayacak. Yarın Erzin Narenciyesi Yeşilkent- Milas Bld, Niksar Bld- Altekma, cumartesi günü ise Milas Bld-Depsaş Enerji, Gaziantep Gençlik-Altekma müsabakaları oynanacak. Üç gün sürecek maçlar sonunda gruplarını ilk 2'de tamamlayan 4 takım finale yükselecek. Final karşılaşmaları 20-22 Mart'ta yine Konya'da gerçekleşecek. Konya'daki final müsabakaları sonunda ilk iki sırada yer alacak kulüpler yeni sezonda Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
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