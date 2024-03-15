  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Boykot krizi sürüyor

Boykot krizi sürüyor

Turgutlu futbolcuların idmana çıkmama kararı sonrası yarınki Hacettepe 1945 deplasmanına gençlerle çıkacak..

HABER MERKEZİ
Boykot krizi sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor'da önceki gün patlak veren idman boykotu krizi aşılamadı. Kırmızısiyahlı futbolcular ortak bir açıklama yaparak alacaklarını tahsil edemedikleri ve olumsuz sonuçlanan maçlarda kendilerine yönetim tarafından ceza kesilmesi sebebiyle antrenmana çıkmama kararı almışlardı. Futbolcuların bu kararında ısrarcı olduğu ve Turgutluspor'un ligde yarın deplasmandaki Hacettepe 1945 maçına gençlerle çıkabileceği öğrenildi.

ÇELİK DERT YANMIŞTI

Turgutlu'da teknik direktör Ramazan Çelik'in iç sahada 2-2 berabere kalınan Kemerkent Bulvarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz performansın maddi ve manevi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralarda eksik kaldığımızda motivasyon kaybı ile bu sonuçlar çok doğal hale geliyor" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA