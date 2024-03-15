Boykot krizi sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor'da önceki gün patlak veren idman boykotu krizi aşılamadı. Kırmızısiyahlı futbolcular ortak bir açıklama yaparak alacaklarını tahsil edemedikleri ve olumsuz sonuçlanan maçlarda kendilerine yönetim tarafından ceza kesilmesi sebebiyle antrenmana çıkmama kararı almışlardı. Futbolcuların bu kararında ısrarcı olduğu ve Turgutluspor'un ligde yarın deplasmandaki Hacettepe 1945 maçına gençlerle çıkabileceği öğrenildi.

ÇELİK DERT YANMIŞTI

Turgutlu'da teknik direktör Ramazan Çelik'in iç sahada 2-2 berabere kalınan Kemerkent Bulvarspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ortaya koyduğumuz performansın maddi ve manevi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralarda eksik kaldığımızda motivasyon kaybı ile bu sonuçlar çok doğal hale geliyor" ifadeleriyle dikkat çekmişti.