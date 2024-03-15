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Haberler Spor Manisa’da Lima dönüyor

Manisa’da Lima dönüyor

HABER MERKEZİ
Manisa’da Lima dönüyor
Trendyol 1. Lig'de son olarak evinde Ümraniyespor'u 3-2 yenerek kötü gidişata son veren Manisa Futbol Kulübü'nde Lima sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda takımın en golcü oyuncusu Sandro Lima'nın cezası sona erdi. 2 hafta önce oynanan Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart gören Brezilyalı golcü Sakaryaspor ve Ümraniyespor müsabakalarında takımdaki yerini alamadı. Yaz döneminde transfer edilen 33 yaşındaki Lima 24 maça çıkıp 7 gol atarak en fazla katkı üreten futbolcu oldu. Toplam 1734 dakika sahada kalan Lima 3 de asist yapmayı başardı. Bu hafta Çorum FK deplasmanına çıkacak Manisa FK'da Lima teknik direktör Mustafa Dalcı'nın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
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