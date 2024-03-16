3.Lig’de kritik doksan

Üçüncü Lig'de Play-Off ve şampiyonluk mücadelesi veren Egeliler, bugün zorlu maçlara çıkıyor. Üçüncü Lig 2. Grup'ta ikinci sıraya kadar yükselen ancak futbolcuların idman boykotu kriziyle sarsılan Turgutluspor, düşme potasındaki Hacettepe 1945 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç 14.00'te başlayacak.

BORNOVA 1877 EVİNDE

Üçüncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877 ise sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ede- cek. Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan müsabakanın başlama saati 14.00. İzmir ekibi 37 puanla 3. sırada yer alırken, D.G.Birliği ise 19 puanla ateş hattının üzerinde konumlanıyor.