Bodrum FK zincir kıracak

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda çalkantılı bir sürecin içine girerek Play-Off iddiasını zora sokan Bodrum FK, zincir kırmak istiyor. Son 3 haftada 8 puan kaybederek ilk 7 içindeki yerini sıkıntıya sokan 43 puanla 5. sıradaki yeşil-beyazlı ekip, yarın konuk edeceği direkt rakibi Boluspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Kart cezası nedeniyle oynayamayan Gökdeniz Bayrakdar ile Kenan Özer cezalarını tamamlarken, Eyüpspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bandırmaspor maçında yedek kulübesinde yerini alamayan teknik direktör İsmet Taşdemir ise bu karşılaşmada takımının yanında yer alabilecek. stoper Süleyman Özdamar sakatlığı, golcü Celal Dumanlı ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.