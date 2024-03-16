Kocaeli kaybetti Göz-Göz sevindi

Trendyol 1. Lig'de 3. sırada yer alan ve Göztepe'nin en yakın takipçisi olan Kocaelispor, 27. haftasının açılış maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne de 2-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Başkent ekibinin gollerini 5 ve 45+2. dakikalarda Melih Bostan kaydetti. Üst üste 2. yenilgisini alan ve son 6 maçta galip gelemeyerek 3 beraberlikle sadece üç puan toplayabilen Kocaeli'nin puan kaybı Göz- Göz'ün işine yaradı. Aradaki 10 puanlık fark kapanmazken, sarı-kırmızılılar bugün kazanırsa fark daha da artacak.