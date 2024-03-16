Trendyol 1. Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek olan Sakaryaspor'da ceza endişesi baş gösterdi. Bu maç öncesinde 44 puanla ligde dördüncü sırada bulunan Sakaryaspor, İzmir ekibini yenerek üçüncü sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Ancak bu kritik karşılaşma öncesinde Sakaryaspor'da 6 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakaryaspor'da Erdi Dikmen, Isaac Donkor, Odise Roshi, Murat Cem Akpınar, Bülent Uzun ve Yonathan Del Valle Altay maçına 3'er sarı kartla çıkacak. Bu isimler kart görmeleri halinde Şanlıurfaspor maçında sahada yer alamayacaklar. Üç sarı kartı bulunan Isaac Donkor ise geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olurken maç kadrosunda olması beklenmiyor.