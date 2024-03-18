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Haberler Spor Bornova 1877 tam gaz devam

Bornova 1877 tam gaz devam

HABER MERKEZİ
Bornova 1877 tam gaz devam
TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bornova 1877, evinde konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek yoluna hatasız devam etti. İkinci yarının ortalarında Emre Akbulut'un bulduğu gol ile hanesine 3 puan yazdıran İzmir temsilcisi, bu sonuçla puanını 40'a yükseltti. 42 puanlı Erbaaspor'un ardından 3. sırada konumlanan İzmir ekibi, iç sahadaki performansıyla göz doldurdu. Önümüzdeki hafta Ege derbisinde Kuşadasıspor ile kapışacak yeşil-beyazlılar, sezonu 2. Lig ile taçlandırmak istiyor.
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