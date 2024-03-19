12 kişi gözaltında

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından harekete geçen emniyet güçleri yaşanan olaylara ait birçok kamera kayıtlarını mercek altına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtildi.