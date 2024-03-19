Bodrum FK galibiyete hasret

Trendyol 1. Lig'de Play-Off yarışındaki önemli rakiplerinden Boluspor'la evinde 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü galibiyet hasretini dindiremedi. Son olarak sahasında Altay'ı 3-0 yenen yeşil-beyazlılar ardından oynadığı 4 karşılaşmada 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Çorum FK ve Eyüpspor maçlarını kaybeden Bodrum FK, son iki maçında ise Bandırmaspor ve Boluspor'la yenişemedi. Direkt Süper Lig'e yükselme yolunda kritik puanlar kaybeden Bodrum FK tamamen gözünü Play-Off'lara çevirdi.

"OYUNCULARIMIZ İSTEKLİYDİ"

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kaybedilen 2 puanın ardından yaptığı açıklamada, "Yolumuza devam edeceğiz" dedi. Önemli bir maçı geride bıraktıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Seyircimizin olmayışı bizi olumsuz etkiledi ama yine de fena maç çıkarmadık. Oyunun genelinde üstündük. Son paslardaki beceriksizliğimiz maalesef kazanmamızı engelledi. Güçlü ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularım kazanmayı çok istedi ama kazanamadı. 7 maç kaldı, 1 puan aldık yolumuza devam ediyoruz. Her hafta üstüne katarak devam edeceğiz" diye konuştu.