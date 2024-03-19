Manisa FK’da Lima hızlı döndü

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan bir türlü bağını kopartamayan Manisa FK'da bir süredir sessiz olan golcü Sandro Lima, hızlı bir geri dönüş yaptı. Ligde oynadığı 8 maçta gol atamayan son olarak 10 Aralık 2023 tarihinde Adanaspor filelerini havalandıran Lima, Gençlerbirliği müsabakasında da kırmızı kart görerek kötü performansını sürdürmüştü. Cezasını tamamlayan ve Çorum FK karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Lima, takımının bu karşılaşmadan 4-3 yenik ayrılmasına rağmen hattrick yaparak gol orucunu sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin 3 golünü de atarak uzun süren sessizliğin ardından golleriyle dönen Lima, gelecek adına umut verdi.