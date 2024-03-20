Tutuklanan taraftar sayısı 5’e yükseldi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında gerginlik yaşanmıştı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 5'e yükseldi. Olaylarda gözaltına alınan 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sona eren müsabakanın ardından konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girmesiyle birçok olay yaşandı. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli Hasan Çetinkaya, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklanırken, B.T., M.O, T.C.S., K.M., A.A., O.O., A.S. ve C.K isimli taraftarlar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.