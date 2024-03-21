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Haberler Spor 5 kişi tutuklandı

5 kişi tutuklandı

Sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Çetinkaya, korner direğini yerinden söküp Mert Müldür'e saldıran Engin Taşkın, Mahmut Halil Küçükalioğlu ve iki taraftar daha “Basit yaralamaya teşebbüs” suçundan tutuklandı.

HABER MERKEZİ
5 kişi tutuklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda futbolculara saldıran 13 taraftardan 5'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken Hasan Çetinkaya (20), Fenerbahçe kalecisi Livakovic'e saldıran O.B, korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran Engin Taşkın ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S, K.M, O.O, E.T, ve A.A. isimli şüpheliler de yer aldı. Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 günlük sorgularının ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

'KENDİME HAKİM OLAMADIM'

Mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Engin Taşkın, Mahmut Halil Küçükalioğlu ile Almanya'dan geldiği belirtilen Hasan Çetinkaya ve iki taraftar daha "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı. Çetinkaya ilk ifadesinde, "Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Amacım onlara 'Soyunma odasına gidin' demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Yerdeyken de tekmelendim" dedi.

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