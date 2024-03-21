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Haberler Spor Bodrum FK hedefe kilitlendi

Bodrum FK hedefe kilitlendi

DOĞANCAN BİNGÖL
Bodrum FK hedefe kilitlendi
Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yaşadığı kayıplar nedeniyle Play-Off'u riske eden Bodrum FK, ilk 7 için inadını sürdürüyor. Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan ancak ikinci devre yaşadığı kayıplar nedeniyle zorlu günler geçiren Muğla ekibi, hedeflediği Süper Lig'e yükselmek için kayıplara takılı kalmayacak. Ligde 44 puanla 6. sırada konumlanan Muğla temsilcisi, son 4 maçında 10 puanlık bir puan kaybı yaşamıştı. Geçmişi unutarak oynayacağı son 7 maça odaklanan yeşil-beyazlı ekip, hafta sonu Ege derbisinde karşılaşacağı Manisa FK ile yeni bir sayfa açmayı planlıyor.
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