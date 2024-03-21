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Haberler Spor Bodrumlu Aysu, Cook Boğazı’nı geçti

Bodrumlu Aysu, Cook Boğazı’nı geçti

OSMAN AKÇA
Bodrumlu Aysu, Cook Boğazı’nı geçti
Dünyanın en zorlu açık deniz geçişleri arasında gösterilen Manş Denizi'ni ve Kuzey Kanalı'nı genç yaşta yüzerek geçip önemli başarılara imza atan Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı da 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamlamayı başardı. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçti. Geçişin ardından botla Türkoğlu'nu takip eden ekip üyeleri duygusal anlar yaşadı. Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Türkoğlu, 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" olmuştu.
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