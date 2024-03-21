Büyükekşi’den birlik vurgusu

Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemekte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir konuşma yaparken, Trabzonspor- Fenerbahçe maçına ilişkin de açıklamada bulundu. İki kulübe de geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükekşi, "Söylemlerimizde dikkatli davranmamız gerekiyor. Futbol dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Gençlerimizi holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ramazan toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayıdır" dedi ve katılımlarından dolayı tüm profesyonel kulüplere teşekkür etti.