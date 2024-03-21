İlk maç İzmir ekibi Altekma’nın

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde, Efeler Ligi'ne yükselmek için dörtlü finale kalan İzmir temsilcisi Altekma ile Muğla ekibi Milas Belediyespor, Konya'da düzenlenen finallerdeki ilk maçta karşı karşıya geldi. Başa baş geçen ilk seti Altekma 25-23 alırken, çabuk reaksiyon gösteren Milas Bld ikinci seti 25-17 alarak setlerde durumu 1-1 yaptı.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Üçüncü set son bölüme kadar ortada geçti. 21-21'den sonra daha az hata yapan Altekma bu seti alarak yeniden öne geçti. Son seti de baştan sona önde götürerek 25-21 alan Altekma maçı 3-1 kazanmayı başardı. Final grubundaki diğer karşılaşmada ise Niksar Bld. Yeşilkent'i 3-0 mağlup etti. Finallerde bugün Niksar Bld-Altekma ve Milas Bld-Erzin Narenciyesi Yeşilkent, yarın ise Milas Bld-Niksar Bld ve Erzin-Altekma karşılaşmaları oynanacak. Maçlar sonucunda ilk iki sırayı alacak takımlar sezonu kupayla tamamlayıp isimlerini Efeler Ligi'ne yazdıracak.