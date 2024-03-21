Manisa Futbol tehlikeli bölgede

Trendyol 1. Lig'de bir türlü çıkışa geçemeyen Manisa FK, korkulu rüya görmeye başladı. Ligde son olarak Çorum FK'ya yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Manisa temsilcisi, 31 puanla 13. sırada konumlanıyor. Ateş hattındaki en yakın rakibi Adanaspor ile puan farkı 4 olan siyah-beyazlı ekip, düşme korkusuyla karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstürü bulunan ve önce Bodrum FK ardından Bandırmaspor ve son olarak Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek Manisa ekibi, bir anda kendini ateş hattında bulabilir.