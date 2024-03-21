  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yunusemre’de cimnastik şöleni

Yunusemre’de cimnastik şöleni

HABER MERKEZİ
Yunusemre’de cimnastik şöleni
YUNUSEMRE Belediyespor'da cimnastiğe ilgi artıyor. Manisa'da 15 branşta hizmet veren mavi-beyazlı kulübün kış dönemi cimnastik kursu yoğun tempoda devam ediyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Spor Salonu'nda haftanın iki günü yapılan kurslarda eğitim gören çocuklar, günden güne esneklik kazanarak spora ilk adımı erken yaşlarda atmanın heyecanını yaşıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Cimnastik Antrenörü Esran Öten, öncelikli amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu söyledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA