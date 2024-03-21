Yunusemre’de cimnastik şöleni

YUNUSEMRE Belediyespor'da cimnastiğe ilgi artıyor. Manisa'da 15 branşta hizmet veren mavi-beyazlı kulübün kış dönemi cimnastik kursu yoğun tempoda devam ediyor. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Spor Salonu'nda haftanın iki günü yapılan kurslarda eğitim gören çocuklar, günden güne esneklik kazanarak spora ilk adımı erken yaşlarda atmanın heyecanını yaşıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Cimnastik Antrenörü Esran Öten, öncelikli amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu söyledi.