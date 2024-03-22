Bornova 1877’den yeni hamle geldi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877, transferde yeni bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı ekibin 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Arda Furkan Abbak, İzmir temsilcisi ile sözleşme uzattı. 3 yıl daha Bornova formasını terletecek genç oyuncu, bu zamana kadar İzmir ekibiyle 23 18'i lig 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 maçta forma giyme başarısı gösterdi. Bornova 1877'de sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Arda Furkan Abbak," 2021 yılında Bornova 1877 ailesine katıldım. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da aynı başarıyı göstermek istiyorum. Bornova ailesine hizmet vermekten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.