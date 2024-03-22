Manisa FK zor virajda

Trendyol Birinci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü önündeki üç maçlık süreçte üst sıralarda yer alan takımlarla kritik mücadelelere çıkacak. Son olarak deplasmanda Çorum FK'ya 4-3 mağlup olan ve ateş hattının sınırında yer alan Adanaspor ile arasındaki puan farkı dörde inen siyah-beyazlılar, bu maçlarda alacağı sonuçlara göre kaderini belirleyecek. Manisa FK, ayrıca ilk iki ve Play-Off savaşı veren rakiplerinin de ligdeki kaderinde belirleyici olacak.

ÜÇ RAKİBİNE DE YENİLDİ

Siyah-beyazlılar, milli ara sonrası ilk olarak hafta içi mesaisinde 2 Nisan Salı günü Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK'yı konuk edecek. Manisa FK, hafta sonun da ise 7 Nisan Pazar günü ise yine Play-Off hattı için savaş veren Bandırmaspor'a konuk olacak. Manisa Futbol, bu zorlu fikstürü ise lider Eyüpspor'u sahasında ağırlayacağı maç ile sonlandıracak. Manisa ekibi, ligin ilk yarısında üç rakibine de mağlup olmuştu.