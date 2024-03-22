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Trabzonlu avukatlardan siyah çelenkli tepki

HABER MERKEZİ
Trabzonlu avukatlardan siyah çelenkli tepki
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürerken, Trabzonlu avukatlardan protesto geldi. Trabzon Barosu'ndan bir grup avukat Trabzon Adliyesi önüne siyah çelenk bırakarak, derbi sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklamalara tepki gösterdi. Maç sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Trabzon Barosu'ndan bir grup avukat, Trabzon Adalet Sarayı girişine 'Sadece adalet bekliyoruz' yazılı siyah çelenk bırakarak, tutuklama kararını protesto etti. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın'ın da yer aldığı avukat grubu, açıklama yapmayarak, sessizce bir süre bekledikleri adliyeden alkışlar eşliğinde ayrıldı.
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