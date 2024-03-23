Altekma bayramı

Konya'da oynanan Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi final etabında Efeler Ligi'ne çıkmayı garantileyen Altekma'da basın sözcüsü Cevat Başcı, başarının kolay gelmediğini söyledi. Başcı, tekrar Efeler Ligi'ne döndükleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Güzel bir Play-Off süreci geçirdikleri kaydeden Başcı, "Bu başarı çok kolay gelmedi, zorlu bir sezon geçirdik, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Genç bir ekip olmanın zorluğunu sezon içerisinde yaşadık. Ancak ilk maçtan itibaren devamlı üstüne koyarak voleybol kalitemizi yukarı çekeceğimizi biliyorduk. Bunun da play-off'lara yansıyacağını da tahmin ediyorduk. Bu da planladığımız gibi gerçekleşti." dedi. İzmir'i Efeler Ligi'nde Arkas Spor'la temsil edeceklerini hatırlatan Başcı, "Sultanlar Ligi'ne de Aras Kargo'nun gelmesiyle İzmir'de voleybol anlamında çok güzel gelişme olarak değerlendiriyoruz bunu. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir yapılanmayla, izleyenlere keyif vereceğiz tekrar." diye konuştu.