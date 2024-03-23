Arkas sezonun son sınavında

Efeler Ligi'nde ilk 4'e kalma şansını kaçırıp şampiyonluk umudunu kaybeden Arkas Spor, normal sezonun son haftasında bugün Alanya Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçın biletleri 75 TL'den satışa sunuldu. Ligde iki takım da 25 maçta 15 galibiyet alırken Arkas Spor 44 puanla 5'inci sırada, Alanya ekibi ise 41 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor. İki ekip de normal sezonun son maçında daha iyi bir Play-Off eşleşmesi gerçekleştirmek için bu zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, tüm voleybolseverleri salona davet etti ve "Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmeyi ve normal sezonu bu şekilde bitirmeyi istiyoruz" dedi.