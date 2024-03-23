Ayvalıkgücü beklemeye geçti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, rakiplerinden gelecek haberleri bekliyor. Son olarak ligde Mardin 1969'a gurbette 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu haftayı ise bay takım olarak geçirecek. Balıkesir temsilcisi, direkt rakiplerinin birbirleriyle oynaması nedeniyle az da olsa teselli buldu. Üçüncü sırada bulunan 52 Ordu FK yedinci sırada bulunan İnegöl Kafkas Spor Kulübü'ne konuk olurken, beşinci sıradaki Edirnespor ise sahasında altıncı sıradaki Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Ayvalıkgücü'nün bay geçtiği haftada rakiplerinden gelecek skorlara göre sıralamadaki yeri belli olacak. Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Gümüşhanespor'u konuk edecek.