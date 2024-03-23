Bodrum atakta

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında mücadelesini sürdüren Bodrum FK hedef için mücadelesini sürdürürken bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlılarda yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcularla nikah tazelemek için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Muğla temsilcisinde kurmayların teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda hamlelerini gerçekleştireceği kaydedilirken, mukaveleleri 30 Haziran'da sona erecek olan Süleyman Özdamar, Ondrej Celustka, Kenan Özer, Eren Albayrak ve Erkan Değişmez ile temaslara başlanacağı belirtildi.

MAYIS AYI YOĞUN GEÇECEK

Yeşil-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek beş futbolcuya ek olarak, 2025 yılında kontratı bitecek isimlerle ilgili de adım atmayı planladığı gelen haberler arasında. Bodrum FK'da başarılı kaleci Diogo Sousa, stoper Ali Aytemur, 10 yılı aşkın süredir kadroda yer alan forvet Celal Dumanlı, sağ bek Üzeyir Ergün ve 19 yaşındaki genç isim Ronaldo Kwateh için de yeni sözleşme hazırlığı yapıldığı ifade edildi. Muğla temsilcisinde kurmayların önceliğinin sözleşmesi Haziran'da sona erecek isimler olduğu kaydedilirken, sezon bitmeden birçok isimle yeni sözleşme için anlaşma zemini aranacağı belirtildi.