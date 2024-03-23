Egeliler zor virajda

Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 5 Ege ekibinden 3'ü bugün kritik karşılaşmalara çıkacak. Son 3 maçını kazanarak bitime 7 hafta kala normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmeyi büyük oranda garantileyen Pınar Karşıyaka en yakın rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da start alacak. Eurocup'ta yarı finale çıkan Beşiktaş ise ligde 18 galibiyetle üçüncü durumda. Kaf-Kaf rakibini İstanbul'da yenerse üçüncü sıra için avantajlı konuma gelecek. Yeşil-kırmızılılar sezonun ilk yarısında siyahbeyazlıları İzmir'de 94-85 mağlup etmişti.

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Son 3 maçını kaybederek düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket Türk Telekom'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Çağdaş Bodrum Spor ise Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de oynanacak. Ligde son 7 maçını kaybeden Bodrum ekibinin 23 haftada 7 galibiyeti var.