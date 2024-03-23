Fethiye’nin hedefi seriyi sürdürmek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, son 8 maçında mağlubiyet yaşamadı. Seriyi devam ettirmek istediklerini söyleyen Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Her maça kazanmak için çıkacağız" dedi. Dinçel, "Hafta sonu Uşak'la karşılaştık. Bu hafta sonu Derince deplasmanına gideceğiz. Fethiyespor her maçına kazanmak için çıkacak. Fethiyespor sıkıntılı bir süreçteydi. Hep birlikte el birliğiyle bu süreci atlattığımızı düşünüyorum. 8 haftadır kaybetmeyen bir Fethiyespor var. İnşallah bunu bu hafta Derince maçında da devam ettireceğiz. Ciddi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.