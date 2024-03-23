Kritik cumartesi

TFF 2. ve 3. Lig'de Egeliler bugün kritik maçlarda birbirlerine rakip olacak. 3. Lig 2. Grup'ta geçen haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçiren Karşıyaka bugün Play- Off hattındaki rakiplerinden Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak ve maçı Seyfettin Yılmaz yönetecek.

DİREKT RAKİBİYLE OYNUYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, evinde lider Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 32'nci hafta mücadelesini Semih Kurt yönetecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Esenler Erokspor'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor yarın 32'nci hafta müsabakasında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yücel Büyük düdük çalacak. Günün son maçında ise 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, evinde son sırada yer alan Sivas Dört Eylül Futbol ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 25'inci hafta maçında Kemal Ögen düdük çalacak.