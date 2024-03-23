Turgutluspor pusuda bekliyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Turgutluspor, rakiplerinin puan kaybını bekliyor. Son olarak Hacettepe 1945'e yenilerek büyük yıkım yaşayan ve son 2 haftada 5 puanı ellerinden kaçıran Manisa temsilcisi, geçmişe takılı kalmadan zirve inadını sürdürüyor. Batman Petrolspor ile 3 puanlık farkı bulunan Manisa ekibi, rakibinin puan kaybetmesiyle zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Maç fazlası bulunan Turgutluspor, hafta sonu Sapanca Gençlik ile oynayacak. Son sıradaki rakibini yenerek liderin puan kaybını bekleyecek Turgutlu, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.