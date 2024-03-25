Bodrum düşüşte

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Bodrum FK, son haftalarda büyük bir düşüşe geçti. Mavibeyazlılar, ligde son 4 haftada galibiyeti unuttu. Bu süreçte üst üste iki yenilgi, iki de beraberlik alan Muğla ekibi 10 puanlık bir kayıp yaşarken, ilk iki yarışında hayli geriye düştü. Son galibiyetini Altay'a karşı 3-0'lık sonuçla alan Bodrum 44 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Play-Off'u da tehlikeye atan Muğla ekibinin 8. sıradaki Bandırma ile arasında sadece 3 puan kaldı. Bodrum FK milli ara dönüşünde Manisa FK ile deplasmanda Ege derbisine çıkacak.