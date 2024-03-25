Derbi Kuşadası’nın

TFF 3. Lig Üçüncü Grup'ta Play- Off mücadelesini yakından ilgilendiren Ege derbisinde Kuşadasıspor evinde Bornova 1877'yi yenerek sükse yaptı: 4-1. Henüz 2. dakikada Kuşadası atağında Taha şık bir vuruşla Bornova 1877 karşısında takımını öne geçirdi: 1-0. Siyahbeyazlılar 24'te Yavuz Selim'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 43'te sahneye çıkan Abdullah attığı golle Kuşadasıspor'un soyunma odasına 3-0 önde girmesini sağladı.

EREN KIRMIZI GÖRDÜ

69'da Sabahattin, Bornova 1877'yi umutlandırdı: 3-1. 75'te Aykut, Kuşadası'nı 4-1 öne geçirirken, fark yeniden 3'e çıktı. Karşılaşmayı Kuşadasıspor 4-1 kazandı.