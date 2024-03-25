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Haberler Spor Derbi Kuşadası’nın

Derbi Kuşadası’nın

Aydın temsilcisi sahasında Taha, Yavuz Selim, Abdullah ve Aykut ile zafere uzanırken Bornova 1877’ye Sabahattin’in golü yetmedi.

HABER MERKEZİ
Derbi Kuşadası’nın

TFF 3. Lig Üçüncü Grup'ta Play- Off mücadelesini yakından ilgilendiren Ege derbisinde Kuşadasıspor evinde Bornova 1877'yi yenerek sükse yaptı: 4-1. Henüz 2. dakikada Kuşadası atağında Taha şık bir vuruşla Bornova 1877 karşısında takımını öne geçirdi: 1-0. Siyahbeyazlılar 24'te Yavuz Selim'in attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 43'te sahneye çıkan Abdullah attığı golle Kuşadasıspor'un soyunma odasına 3-0 önde girmesini sağladı.

EREN KIRMIZI GÖRDÜ

69'da Sabahattin, Bornova 1877'yi umutlandırdı: 3-1. 75'te Aykut, Kuşadası'nı 4-1 öne geçirirken, fark yeniden 3'e çıktı. Karşılaşmayı Kuşadasıspor 4-1 kazandı.

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