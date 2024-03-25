Turgutlu 3 puanı kaptı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor, iki haftalık galibiyet özlemini evinde Sapanca Gençlik'i 3-1 yenerek dindirdi. Karşılaşmaya Kasaba oldukça atak başladı. 22. dakikada kırmızı-siyahlılar Alperen'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Turgutlu soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARI NEFESLERİ KESTİ

İkinci yarıda Sapanca Gençlik ataklarını yoğunlaştırdığı anlarda beraberlik golünü buldu. 64. dakikada ani gelişen atakta Sapanca ekibi Muhammed ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kırmızı-siyahlı Manisa ekibi , 78. dakikada Veysel ve 90'da Uğur ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.