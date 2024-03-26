Manisa FK’yı Lima sırtlıyor

Birinci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa FK'yı Brezilyalı yıldızı Sandro Lima sırtladı. Sezon başında takıma transfer olan 33 yaşındaki futbolcu 25 maçta sahaya çıkarken, 10 gol, 3 asistle takımın en etkili isimi olmayı başardı. Sambacı futbolcuyu 6 gol, 4 asistle orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak takip ederken Djokanovic, Diallo ve Tugay da attıkları 2'şer golle takamın skor gücüne önemli bir katkı sağladı. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşü Ege derbisinde Bodrum'u konuk edecek Manisa'nın en büyük kozu yine Lima olacak.