Sarı-lacivert damga

İzmir'in 2. Lig'de mücadele eden sarılacivertli ekipleri Menemen FK ve Bucaspor 1928 son haftalarda aldıkları galibiyetlerle şampiyonluk yarışına damga vurdu. Bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile başarılı bir performansa imza atan Menemen FK 4'te 4 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırırken, yine 30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Bucaspor 1928 ise 7'de 7 yaparak zirveye göz dikti.

MENEMEN ARADAKİ FARKI AÇTI

Kırmızı Grup'ta Iğdır FK, Somaspor ve Denizli'yi yenerek kritik galibiyetlere imza atan ve büyük bir çıkış yakalayan Yılmaz Vural'ın ekibi Menemen FK, önceki gün de rakibi Sarıyer'i deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup ederek hedefe emin adımlarla yürümeyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 54'e çıkarırken en yakın takipçisi Isparta 32 Spor ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Ligde sezonun bitimine 6 maç kala önemli bir avantaja imza atan Yılmaz Vural ve öğrencileri kalan maçları en az kayıpla atlatıp, Birinci Lig için sezonu Play-Off hattında tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

BUCASPOR'UN GÖZÜ ZİRVEDE

Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir FSK'yı 4-1 yenen Cüneyt Dumlupınar'ın ekibi Bucaspor 1928, zirve yarışındaki rakipleri lider Esenler Erokspor ve haftaya ikinci basamakta başlayan Vanspor FK'nın puan kaybetmesiyle büyük avantaj yakaladı. Aldığı kritik puanla galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarılacivertliler 63 puana ulaşıp 2. sıraya yükseldi. Grup lideri Esenler Erokspor'la da arasındaki puan farkını 4'e indiren Bucaspor 1928 kalan 6 maç öncesi gözünü zirveye dikerken, şampiyonluk ümitlerini iyice yeşertti.