Tutuklamalarda bir tahliye kararı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanma kararına yapılan itiraz dün sabah Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Hakimliği'nce reddedildi. Red kararının ardından tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu'nun avukatı, yeniden itirazda bulundu. Sağlık sorunları nedeniyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Küçükalioğlu'nun tahliyesine karar verdi. Sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs'ten, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın'ın ise 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi.