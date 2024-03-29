Bodrum’da herkes golcü

TRENDYOL 1. Lig'de Play-Off hattının gediklisi olan Bodrum FK'da neredeyse tüm futbolcular golcü kimliği ile ön plana çıkıyor. Ligde bu sezon 27 maçta fileleri 35 kez sarsan Muğla ekibinde savunma, orta saha ve hücum hattında görev yapan 10 farklı oyuncu fileleri havalandırmayı başardı. Gökdeniz'in 8 golle en skorer isim olduğu yeşil-beyazlı ekipte, Kenan 6, orta sahada Samet, Burak, Celal ve Haqi Osman 3'er, savunmada Üzeyir ve Ali 2'şer, Celustka ve Musah Mohammed de birer kez rakip fileleri sarmayı başardı. Ligde son 4 maçta sadece 2 puan alabilen Bodrum FK, milli ara dönüşü gelecek hafta sonu Manisa Futbol Kulübü ile zorlu bir derbiye çıkacak.