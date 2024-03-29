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Haberler Spor Kupada yarı final programı açıklandı

Kupada yarı final programı açıklandı

HABER MERKEZİ
Kupada yarı final programı açıklandı
ATV ve A Spor ekranlarından izleyiciyle buluşan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, ilk yarı final heyecanında 23 Nisan Salı günü MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 20.30. 24 Nisan Çarşamba günü ise diğer yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Trabzon Papara Park'taki maçın başlama saati de 20.30 olacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.
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