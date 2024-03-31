Bodrum zafere inanıyor

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak Bodrum Futbol Kulübü 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Play-Off hattında yer alan yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, iki haftalık milli aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Sıkı bir fikstürün kendilerini beklediğini belirten Taşdemir, "Milli arayı güzel değerlendirdik, iyi çalıştık. Son milli araydı ve son bir yüklenme haftasıydı. Sıkı bir 7 maç bizi bekliyor, ona hazır olmak için bu arayı iyi geçirdik. Oyuncularımın moral ve motivasyonu iyi. Manisa maçı zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı. Takımın deneyimli oyuncularından Celal Dumanlı da kaybedilen puanları telafi edeceklerini söyledi.