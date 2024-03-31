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Haberler Spor Muğlalı kadınlar Türkiye şampiyonu

Muğlalı kadınlar Türkiye şampiyonu

HABER MERKEZİ
Muğlalı kadınlar Türkiye şampiyonu
Konya'da düzenlenen Intercity Hokey Türkiye Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde final müsabakaları gerçekleştirildi. Kadınlarda, Menteşe Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularından oluşan Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu. Toplamda 9 erkek ve 10 kadın takımının katıldığı müsabakalar, milli takımların sporcu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlendi. Şampiyon takımın Baş Antrenörü Serkan Şen; "Türkiye Şampiyonluğu bu yıl da geldi, fakat eksikliklerimiz var Muğla'ya döndüğümüzde çalışmamız lazım Hokey sahamız olmadığı için sporcularımız Hokey sahasına alışkın değiller ama burada Muğla'lı kızlarımız favori olarak gösteriliyor bu yılda Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline kazandırdığımız için çok mutluyum" dedi.
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