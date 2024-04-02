Aliağa Futbol gurbette kral

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yoluna namağlup ilerleyen Aliağa FK, deplasmandaki performansıyla rakiplerine korku saçıyor. Bu sezon gurbette çıkığı 12 maçtan 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 28 puan yazdıran İzmir temsilcisi, bu anlamda ligde zirvede bulunuyor. İzmir ekibi, Kepez Bld ile kıran kırana bir zirve yarışı verirken, yarın oynayacağı Mardin 1969 karşısında bu istatistiğine güveniyor. Dış sahada 21 gol atarak iddialı bir performans sergileyen İzmir temsilcisi, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Çıkışını sürdürmek ve sezonu 2. Lig ile taçlandırmak isteyen Aliağa, yenilgisiz bir şekilde ligi tamamlamayı hedefliyor.