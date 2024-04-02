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Haberler Spor Fethiyespor lidere bilendi

Fethiyespor lidere bilendi

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor lidere bilendi
TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, yarın Fethiye Şehir Stadı'nda Amed Sportif faaliyetleri ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda farklı kaybeden lacivert beyazlılar bu hafta lidere karşı kazanıp taraftarına yaklaşan bayram öncesi çifte sevinç yaşatmak istiyor. Teknik Direktör Selahattin Dinçel yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor taraftarlarının desteği ile lideri durdurmak istiyor. Kart cezalısı Ramazan Çevik dışında eksik oyuncusu bulunmayan Fethiyespor da taraftarları maça davet eden kulüp başkanı Esat Bakırcı özellikle öğrencileri tribünde görmek istediklerini belirtti. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel ise "Lideri yenerek 3 puanın sahibi olmak istiyoruz. Bu maça iyi hazırlandık. Ligin zirvesinde olan takımla oynayacağımız maçta kendimizi test edeceğiz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.
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