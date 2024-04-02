Nerede kalmıştık!

Milli ara ve yerel seçimler nedeniyle profesyonel liglere verilen ara sona erdi. Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'lerde yarış bugün, yarın ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak olan maçlarla devam edecek. Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de müthiş heyecan bugün oynanacak olan 4'er karşılaşma ile devam edecek.

ASLAN HATAY ÖNÜNDE

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile bugün sahasında karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 20.30 başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Sarı-kırmızılılarda bir süredir saat olan Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier milli arada iyileşti.