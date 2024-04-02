Pınar Karşıyaka’nın iki farklı yüzü

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon gösterdiği 17 galibiyet, 8 mağlubiyetlik performansıyla ligde 4. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, bu etkili performansının büyük bir bölümünü iç sahada gösterirken, dış sahada ise tam tersi bir görüntü çizdi. Yeşil-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı 13 maçta; 11 galibiyet alırken, sadece 2 kez kayıp yaşadı. İzmir ekibi, evindeki oyunuyla ligdeki en iyi 4 takım arasında bulunurken, dış sahada ise aynı başarıyı sergileyemedi. Kaf-Kaf, bu sezon deplasmanda 12 maça çıkarken, 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Böylece yeşil-kırmızılılar, iç ve dış sahada iki farklı performansa imza atmış oldu.