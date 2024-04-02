Turgutlu’nun hedefi seri

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk umudunu koruyan Turgutluspor, seriye bağlamak istiyor. Ligde 24 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 6 mağlubiyet alan Manisa ekibi, Sapanca Gençlik galibiyetinin ardından gurbette Eynesil Bld yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. 46 puan ile 2. sırada bulunan ve lider Batman Petrolspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan Manisa temsilcisi, sezonu puan kaybetmeden tamamlamak istiyor. Bu kıran kırana geçen mücadeleyi 2. Lig ile taçlandırmayı hedefleyen Kasaba, son 4 maçtan 12 puan toplamayı hedefliyor.