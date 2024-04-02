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Haberler Spor Turgutlu’nun hedefi seri

Turgutlu’nun hedefi seri

DOĞANCAN BİNGÖL
Turgutlu’nun hedefi seri
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk umudunu koruyan Turgutluspor, seriye bağlamak istiyor. Ligde 24 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 6 mağlubiyet alan Manisa ekibi, Sapanca Gençlik galibiyetinin ardından gurbette Eynesil Bld yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. 46 puan ile 2. sırada bulunan ve lider Batman Petrolspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan Manisa temsilcisi, sezonu puan kaybetmeden tamamlamak istiyor. Bu kıran kırana geçen mücadeleyi 2. Lig ile taçlandırmayı hedefleyen Kasaba, son 4 maçtan 12 puan toplamayı hedefliyor.
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