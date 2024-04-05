Bodrum’da hedef 2’de 2

Trendyol 1. Lig'de geride kalan haftayı Ege derbisinde Manisa FK'yı yenerek 3 puanla kapatan Bodrum FK gözünü 2'de 2'ye çevirdi. Son olarak 28 Ocak'ta Gençlerbirliği ve 3 Şubat'ta Ümraniyespor'u art arda yenen yeşil-beyazlılar yaklaşık iki ay sonra galibiyet serisine imza atmak istiyor. Yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Muğla temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılarak Play- Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak için rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek. Yeşil-beyazlılar ayrıca son iki iç saha maçındaki şanssızlığı da kırma planı yapıyor.