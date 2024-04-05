Flaş iddia

G.Saray ile F.Bahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertlilerin mücadeleye yönelik yabancı hakem ve maç gününün değişmesi taleplerinin TFF tarafından kabul reddedilmesi üzerine Kanarya'nın U-19 takımı ile sahaya çıkacak olması ve yapılan açıklamalar çarpıcı iddiaları beraberinde getirdi.

CEZA ALMAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik'in önceki gün finalin 90 dakikalık bir maç olmayacağını belirtmesi tek bir seçeneği gündeme getirdi.Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin bu müsabakayı ceza almadan sahadan çekilmek konusunda bir tek ihtimal üzerinde duruluyor. O ihtimalin de sahaya 9 kişi çıkmak olduğu öne sürülüyor. Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bir takım sahaya en az 9 oyuncu ile maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncu ile maça devam edilebilmekte. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor. Bu durumda ilk düdük çaldıktan sonra 3 oyuncu oyundan çıkarsa sarı-lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edilecek. Fenerbahçe böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, G.Saray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak.

FİNALİN HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN

Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

KOÇ'A SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Ali Koç hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Timur'a sert sözlerle tepki göstermiş, "Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince" ifadelerini kullanmıştı.